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Ordulu kadınlar aile ekonomisine katkı için fındık topluyor

27.08.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gürgentepe ilçesindeki kadınlar, ev işleri ve çocuklarının bakımının yanı sıra yevmiyeyle fındık toplayarak kazanç sağlıyor - Üç çocuk annesi Hamide Korkmaz: - "Fındık toplamak çok zor. Ekmek parası için sabah 4-5 gibi evden çıkıp bahçelere fındık toplamaya geliyoruz"

EYÜP ELEVLİ - Ordu'da bazı ev kadınları, fındık hasadı sayesinde aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Fındık üretiminde ülkede ilk sırada yer alan Ordu'da, yöre sakinlerinin "fındık ayı" olarak da adlandırdığı ağustos itibarıyla hasada başlandı.

Gürgentepe ilçesinde ikamet eden bazı kadınlar, çocuklarının eğitim giderleri başta olmak üzere diğer ihtiyaçların karşılanması noktasında aile ekonomisine destek olmak amacıyla yevmiye karşılığında fındık topluyor.

Günün erken saatlerinde yola çıkarak fındık bahçesine ulaşan kadınlar, engebeli arazi şartları ve sıcağa rağmen akşama kadar sepetlerini fındıkla dolduruyor.

- "Ekmek parası, çalışmak zorundayız"

Gürgentepe'den Ulubey ilçesindeki bahçeye çalışmaya gelen Aynur Korkmaz, çocukluğundan beri fındık topladığını söyledi.

Üç çocuk annesi Korkmaz, fındık toplamanın zahmetli olduğunu belirterek, ""Sabah saat 05.00'te kalkıp bahçeye geliyoruz. 16 gündür fındık topluyoruz. Geride 5-6 gün daha kaldı. Ben ev hanımıyım, mecbur eşime yardımcı oluyorum." dedi.

Fatma Gül de fındık toplamanın en çok yağmur ve çamur olduğunda kendilerini zorladığını anlattı.

Senenin bir ayının fındıkla geçtiğine işaret eden 38 yaşındaki Gül, "Evde temizliğimizi yapıyoruz, çocuklarımıza yemek hazırlayıp bırakıyoruz. Bu ay, bunlarla geçiyor. Çocuklarımız okuyor, kimi üniversiteye başlayacak kimi lisede kimi ortaokulda, yani mücadele veriyoruz." diye konuştu.

Eşiyle köyde yaşamını sürdüren 4 çocuk annesi 58 yaşındaki Sevim Korkmaz, ekmek parası için çalışmak durumda olduğunu dile getirdi.

Kocası il dışında çalışan üç çocuk annesi 44 yaşındaki Hamide Korkmaz da fındık toplamanın çok zor olduğuna işaret ederek, "Ekmek parası için sabah 4-5 gibi evden çıkıp bahçelere fındık toplamaya geliyoruz. Yıl içinde fındık bahçelerinde gübre atıyoruz, ışkın alıyoruz, ilaç atıyoruz ve ürünü topluyoruz. Tarla ekiyoruz, dikiyoruz. Kar eridikten sonra yapmadığımız iş yok. Ekmek parası, çalışmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kadınlar bu işi çok güzel yapıyor"

Yaklaşık 35 yıldır bahçelere işçi götüren "dayıbaşı" Cemil Korkmaz, sabah 07.00 ile akşam 17.00 saatlerinde fındık toplandığını söyledi.

Fındık toplamanın zahmetli olduğunu ifade eden Korkmaz, bu yıl fındık işçileri için açıklanan yevmiyenin de iyi olduğunu vurguladı.

Korkmaz, fındık toplamada kadınların daha başarılı olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kadınlar bu işi çok güzel yapıyor. Fındık toplamak onların işi. Fındık bu saatten sonra yere düştüğü için kadınlar çok güzel topluyor. Ondan dolayı çoğunlukla kadınlar geliyor. Evine vardığı zaman işini görüyor, temizliğini yapıyor. Ondan sonra sabahleyin 'Bismillah' diyerek yemeğini omuzlayan geliyor. Kadınların evine desteği çok olur. Bu sezonluk bir iş. Bu da evine bir destektir."

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