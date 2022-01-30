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Ordu'nun menderesleri ile ünlü Perşembe Yaylası'nda kar festivali

30.01.2022 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'nun menderesleri ile ünlü Perşembe Yaylası'nda kar festivali

Ordu'nun menderesleriyle ünlü doğa harikası Perşembe Yaylası'nda kar festivali yapıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Aybastı Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen ve soğuğa rağmen Ordu ve çevre illerden katılımın olduğu festival, halkoyunları gösterisiyle başladı.

Vatandaşların kemençe ve tulum eşliğinde kar üzerinde horon oynadığı alanda daha sonra tiyatrocular gösteri yaptı.

Kar güreşi ve kızakla yapılan yarışların yanı sıra çeşitli gösterilerin düzenlediği festivalde katılımcılara patates, sucuk ekmek, pancar turşusu, pancar çorbası, mısır ekmeği ve çay ikram edildi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, burada yaptığı konuşmada, bu sene ilk kar festivalini Akkuş Argan Yaylası'nda, ikincisini Çambaşı Yaylası'nda, üçüncüsünü ise Aybastı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası'nda gerçekleştiklerini söyledi.

Perşembe Yaylası'nın menderesleriyle ünlü bir yayla olduğunu ile getiren Güler, yaylanın dört mevsim yerli ve yabancı turistlerce ziyaret edildiğini kaydetti.

Çok güzel bir festival yapıldığını vurgulayan Güler, dolu dolu bir organizasyonun başarıyla tamamladığını ifade etti. Güler, kar festivallilerinin bu yıl başka ilçelerde devam edeceğini sözlerine ekledi.

Festivale, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, ilçe belediye başkanları, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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