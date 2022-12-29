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Ordu’nun saklı tarihi gün yüzüne çıkıyor

29.12.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu Büyükşehir Belediyesi Eskipazar Camii restorasyonu ve cami çevresinde yapılan kazılara verdiği destekle Altınordu ilçesinin ilk yerleşim yeri olan ve bölgeyi Türk topraklarına katan ilk beylik olan Hacıemiroğulları Beyliği dönemini gün yüzüne çıkarıyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, çalışmaların yüzde 90’ının tamamlandığını ve tarihi camiyi restorasyonunu tamamlayarak Ramazan ayında hizmete açmayı planladıklarını söyledi.

“Eskipazar Camiini Ramazan ayında hizmete açmayı düşünüyoruz”
Çalışmaları yerinde görerek yetkililerden bilgi alan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, restorasyonun tamamlanmasıyla muhteşem bir eserin ortaya çıkacağını belirtti.
Başkan Güler sözlerine şöyle devam etti:
“Yapılan çalışmalardan gurur duyuyoruz çünkü burası Ordu’nun en tarihi camii. Buradaki işlerimizin yüzde 90’ı bitti. Allah’tan bir mâni olmazsa camiyi Ramazan’da açmayı düşünüyoruz. Çevre düzenlemesini yapacağız. Onun dışında da burada ayrıca kazılar devam ediyor. Cami restorasyonu, çevre düzenlemesi ve kazılarla çalışmaları üç ayrı koldan yürütüyoruz. Kazılar önümüzdeki ay bitecek. Bir bütün halinde hepsini birlikte halkımızın hizmetine ve beğenisine sunacağız. Caminin kapısı ile ilgili özel çalışmalarımız var. Aslı Ankara Etnografya müzesinde. Onun da replikası çıkacak ve yerleştirilecek. Minber çalışmaları bitti. Hepsi hazırlandı ve kalan yüzde 10’luk çalışmaları tamamlayıp hizmete açacağız. Muhteşem bir eser ortaya çıkacak”

“TARİHİ ZENGİNLİKLERİ ADIM ADIM GÜN YÜZÜNE ÇIKARIYORUZ”

Ordu Valiliği YİKOB tarafından da desteklenen kazı çalışmalarına değinen Başkan Güler, ortaya çıkan bulguların M.Ö’sine işaret ettiğini, çalışmalarla Ordu’nun tarihi zenginliklerinin adım adım gün yüzüne çıkarılacağını söyledi.

Başkan Güler sözlerini şöyle sürdürdü:
“Mezarlar vardı onlar taşındı diğer alanları koruyacak şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kazılarda o dönemde kullanılan eşyalar çıktı. Sadece Hacıemiroğlu Beyliği zamanına değil onun öncesinde de burada bir yerleşim vardı. Onlarla ilgili buluntuları da biz Kurul’la, Yason’la, Yoroz’la birlikte bulduklarımızın hepsini bir bütün halinde alacağız. Yason’dan itibaren olanlarla birlikte M.Ö giden Ordu’nun bir tarihi var. Buralar büyük bir yerleşim ve bir imparatorluğun merkezi. Ordu’nun tarihi zenginliklerini adım adım gün yüzüne çıkarıyoruz.”

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