YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Orhangazi Spor Salonu’ndan yüzlerce genç yararlanacak

Orhangazi Spor Salonu’ndan yüzlerce genç yararlanacak

KOCAELİ HABERLERİ  | 17.08.2020 11:58 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşaat çalışmaları tamamlanan Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu hizmete gireceği günü bekliyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, okullara spor salonu kazandırmaya devam ediyor.

Orhangazi Spor Salonu’ndan yüzlerce genç yararlanacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşaat çalışmaları tamamlanan Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu hizmete gireceği günü bekliyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, okullara spor salonu kazandırmaya devam ediyor. Öğrencilerin daha sağlıklı ortamlarda spor eğitimi almaları için yapılan spor salonları, çeşitli sporların icra edilebileceği şekilde yapılıyor. Bu kapsamda inşaat çalışmaları tamamlanan ve bin 100 metrekare alan üzerine inşa edilen Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu, hizmete gireceği günü bekliyor. Dış cephesinden içeride bulunan spor salonuna kadar tamamlanan yapıdan Körfez ve civar ilçelerden birçok genç yararlanacak.
Bin 100 metrekare alan üzerine inşa edilen spor salonu toplam bin 600 metrekare kapalı alana sahip. Salonun zemin katında 28 çarpı 13 metre ebatlarında basketbol sahası, bu saha ile ortak kullanımlı 9x18 metre ölçülerinde voleybol sahası var. Yapının birinci katında diğer faaliyetlerin yapılabileceği toplam 360 metrekare ölçülerinde 3 adet de salon yer alıyor.
Spor salonunda 220 kişilik tribün antrenör odası, soyunma odaları, duşlar, tuvaletler ve büfe için ayrılmış kısımlar yer alıyor. Salonun yapımında 28 ton demir 366 metreküp alüminyum kompozit panel, 1840 metrekare kenetli çatı ve cephe kaplaması, 115 ton yapı çeliği, yaklaşık 450 metreküp hazır beton kullanıldı. 633 metrekare FİBA onaylı PVC zemin kaplaması uygulaması da yapıldı.

Orhangazi Spor Salonu’ndan yüzlerce genç yararlanacak

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kuryenin şakası canından ediyordu!Kuryenin şakası canından ediyordu!
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kocaeli Namaz Vakitleri 17 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:30
Sabah
06:06
Öğle
13:09
İkindi
16:57
Akşam
20:03
Yatsı
21:32

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Pazartesi

Çamlıtepe Eczanesi
Korfez
Beril Eczanesi
Basiskele
Göker Eczanesi
Darica
Saygılı Eczanesi
Izmit
Darıca Leyla Eczanesi
Darica
Yeni Yaşam Eczanesi
Cayirova
Onur Eczanesi
Dilovasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Maske ve mesafe kuralına uymalı, el temizliğine her zamankinden daha fazla önem vermeliyiz. Tedbirlere uyarsak tehdit ortadan kalkacaktır. Tedbirlere hassasiyetle uyarsak bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları kaybetmemiş o

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Maske ve mesafe kuralına uymalı, el temizliğine her zamankinden daha fazla önem vermeliyiz. Tedbirlere uyarsak tehdit ortadan kalkacaktır. Tedbirlere hassasiyetle uyarsak bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları kaybetmemiş o

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Körfez ve Kartepeliler açık havada yaz konseri ile stres attı

Körfez ve Kartepeliler açık havada yaz konseri ile stres attı

Başkan Özlü, LGS birincisi Burak Bera Özbay’ı ağırladı

Başkan Özlü, LGS birincisi Burak Bera Özbay’ı ağırladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.