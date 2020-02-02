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Orhangazi Spor Salonu’nun figürleri belirdi

KOCAELİ HABERLERİ  | 02.02.2020 11:05 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi’ne kazandırdığı kapalı spor salonunun dış cephesindeki figürleri montaj edildi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, okullara spor salonu kazandırmaya devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi’ne kazandırdığı kapalı spor salonunun dış cephesindeki figürleri montaj edildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, okullara spor salonu kazandırmaya devam ediyor. Öğrencilerin daha sağlıklı ortamlarda spor eğitimi almaları amacıyla yapılan spor salonları, çeşitli sporların icra edilebileceği şekilde yapılıyor. Bu kapsamda inşaat çalışmaları hızla süren ve bin 100 metrekare alan üzerine inşa edilen Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu’nun dış cephedeki figürleri montaj edildi ve yazıları yazıldı.
Bin 100 metrekare alan üzerine inşa edilen spor salonu toplam bin 600 metrekare kapalı alana sahip olacak. Salonun zemin katında 28 çarpı 13 metre ebatlarında basketbol sahası, bu saha ile ortak kullanımlı 9 çarpı 18 metre ölçülerinde voleybol sahası yapılacak. Yapının birinci katında diğer faaliyetlerin yapılabileceği toplam 360 metrekare ölçülerinde 3 adet de salon yer alacak.
Spor salonunda 220 kişilik tribün antrenör odası, soyunma odaları, duşlar, tuvaletler ve büfe için ayrılmış kısımlar yer alacak. Salonun yapımında 28 ton demir 366 metreküp alüminyum kompozit panel, 1840 metrekare kenetli çatı ve cephe kaplaması, 115 ton yapı çeliği, yaklaşık 450 metreküp hazır beton kullanılacak. 633 metrekare FİBA onaylı PVC zemin kaplaması uygulaması yapılacak.

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