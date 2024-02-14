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Orlando Magic, Shaquille O’Neal’ın formasını emekliye ayırdı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.02.2024 12:48 | Son Güncelleme:
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NBA ekibi Orlando Magic, eski basketbolcusu Shaquille O’Neal’ın 32 numaralı formasını emekliye ayırdı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Orlando Magic, eski oyuncusu Shaquille O’Neal’ın 32 numaralı formasını düzenlenen törenle emekli etti. Orlando’daki Kia Center’da Oklahoma City Thunder’a 127-113 kaybedilen karşılaşmanın ardından düzenlenen seremonide O’Neal, Magic’in sahasına forması asılan ilk isim olarak tarihe geçti. O’Neal, törende yaptığı açıklamada, "Eski bir söz var. Nereden geldiğinizi unutmayın. Profesyonel kariyerim burada başladı. Hayatım boyunca çoğunlukla burada yaşadım. Taraftarlar ve herkes misafirperverdi. Bugünün gerçekleşeceğini hiç düşünmemiştim" dedi.

Ayrıca O’Neal, Wilt Chamberlain ve Pete Maravich’ten sonra üç ayrı takım tarafından forması emekli edilen üçüncü basketbolcu oldu. Daha önce Los Angeles Lakers (34) ve Miami Heat (32), O’Neal’ın formalarını emekliye ayırmıştı.

Kariyerinde Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers ve Boston Celtics formaları giyen O’Neal, 4 şampiyonluk yaşadığı NBA’de bir defa sezonun, 3 kez de finallerin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

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