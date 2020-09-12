Orman Bölge Müdürlüğü personeline “Halkla İlişkiler” konulu eğitim

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü personeline yönelik olarak “Halkla İlişkiler” konulu eğitim programı gerçekleştirildi.

Orman, halk ilişkilerini iyileştirmek ve geliştirmek, kendi amaç ve politikaları halka anlatmak, fedakarca yürütülen ormancılık çalışmalarının kamuoyuna daha doğru ve etkin bir şekilde tanıtımına katkı sağlamak amacı ile düzenlenen “Halkla İlişkiler” konulu eğitim Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı.

Eğitim programında yaptığı konuşmada katılımcılara başarı dileyen Bölge Müdürü Hasan Keskin, eğitimin tüm personelin çalışmalarına büyük katkı sağlayacağına inandıklarını söyleyerek, programın hazırlanması ve uygulanmasında katkı sağlayan Orman Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

Düzenlenen eğitimde, etkili halkla ilişkilerin temelleri, iletişim stratejisi, sosyal medya ve etkili iletişim kurma sanatı konuları uzman eğitimciler, Selim Cayık, Mehmet Balaban, Abdi Baktur ve Münir Arıkan tarafından katılımcılara aktarıldı.

Eğitime, Orman Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Daire Başkanı Mehmet Koç, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Mümin Döngez, Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Bölge Müdür Yardımcısı Yaşar Yaman Sağlam, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Şube Müdürü Fethi Şentürk, Orman Mühendisi Ozan Acun, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ve İşletme Müdürlüğü personeli katıldı.

