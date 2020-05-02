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Orman sahasında eğitim çalışması

ERZURUM HABERLERİ  | 02.05.2020 14:12 | Son Güncelleme

Erzurum’un Şenkaya İlçesi’nde orman sahasında Doğaya Uygun Orman İşletmeciliği hakkında teknik personele eğitim verildi.Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Bölge Müdür Yardımcısı Faruk Bayraktaroğlu, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Şahin Doğan, Şenkaya Orman İşletme Müdürü, İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurlarının katılımı ile "Doğaya Uygun Orman İşletmeciliği" kapsamında damga, üretim, standardizasyon ve üretimde koruyucu güvenlik önlemleri hakkında ormanların kurulması bakımı ve gençleştirilmesi konularında bilgi ve tecrübelerini aktardılar.Sarıçamın başkenti Sarıkamış’ta saha eğitimiAyrıca çalışmalar kapsamında Sarıçamın başkenti Sarıkamış’ta saha eğitimi yapıldı.Bölge Müdür Yardımcısı Faruk Bayraktaroğlu, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Şahin Doğan, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Suat Ataş, Sarıkamış Orman İşletme Müdürü Ömer Abak ve Orman İşletme Şeflerinin katılımıyla 1937-1944 yılları arasında Kars Çevirge Müdürlüğü, 1944-1946 Sarıkamış Revir Amirliği, 1951-1954 Sarıkamış Orman Başmüdürlüğü, o tarihten sonra da Orman İşletme Müdürlüğü olarak faaliyetini sürdüren, geçmişte eğitim işletmemiz olan ve yüksek rakıma ulaştığı (2800 m), sarıçamın başkenti Sarıkamış’ ta sürdürülebilir orman yönetim eğitimi gerçekleştirildi.

Erzurum’un Şenkaya İlçesi’nde orman sahasında Doğaya Uygun Orman İşletmeciliği hakkında teknik personele eğitim verildi.
Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Bölge Müdür Yardımcısı Faruk Bayraktaroğlu, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Şahin Doğan, Şenkaya Orman İşletme Müdürü, İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurlarının katılımı ile "Doğaya Uygun Orman İşletmeciliği" kapsamında damga, üretim, standardizasyon ve üretimde koruyucu güvenlik önlemleri hakkında ormanların kurulması bakımı ve gençleştirilmesi konularında bilgi ve tecrübelerini aktardılar.
Sarıçamın başkenti Sarıkamış’ta saha eğitimi
Ayrıca çalışmalar kapsamında Sarıçamın başkenti Sarıkamış’ta saha eğitimi yapıldı.
Bölge Müdür Yardımcısı Faruk Bayraktaroğlu, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Şahin Doğan, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Suat Ataş, Sarıkamış Orman İşletme Müdürü Ömer Abak ve Orman İşletme Şeflerinin katılımıyla 1937-1944 yılları arasında Kars Çevirge Müdürlüğü, 1944-1946 Sarıkamış Revir Amirliği, 1951-1954 Sarıkamış Orman Başmüdürlüğü, o tarihten sonra da Orman İşletme Müdürlüğü olarak faaliyetini sürdüren, geçmişte eğitim işletmemiz olan ve yüksek rakıma ulaştığı (2800 m), sarıçamın başkenti Sarıkamış’ ta sürdürülebilir orman yönetim eğitimi gerçekleştirildi.

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