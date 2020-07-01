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Orman yangınlarında hassas döneme girildi

ANTALYA HABERLERİ  | 01.07.2020 12:39 | Son Güncelleme

Antalya Kumluca Orman İşletme Müdürü Cengiz Okudan, orman yangınlarında en hassas döneme girdiklerini belirterek, vatandaşlara orman yangınlarına karşı duyarlı olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.Okudan, kentteki nem oranının yüzde 10’lara düştüğünü hatırlattı.

Orman yangınlarında hassas döneme girildi

Antalya Kumluca Orman İşletme Müdürü Cengiz Okudan, orman yangınlarında en hassas döneme girdiklerini belirterek, vatandaşlara orman yangınlarına karşı duyarlı olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Okudan, kentteki nem oranının yüzde 10’lara düştüğünü hatırlattı. Bu sezon için şu ana kadar meydana gelen küçük çaplı orman yangınlarını önlediklerini ancak iklim şartlarının elverişsizliği nedeniyle bugünden itibaren yapılan en küçük hatanın telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabileceğini dile getirdi.
Özellikle Kumluca ve çevresinin orman yangınları konusunda hassas bir bölge olduğunu vurgulayan Okudan, "Geçmişte yaşadığımız büyük yangınlara, nemsiz ve rüzgarlı hava neden olmuştur. Aynı havayı yine yaşıyoruz. Bu yüzden çok dikkatli olmalıyız. En küçük hata telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir" dedi.
Yangın meydana geldiği zaman sadece ormanı yakmadığını, tarım alanları, evler, evcil ve yaban hayvanları olmak üzere her çeşit canlının yok olmasına neden olduğunu hatırlatan Kumluca Orman İşletme Müdürü Okudan, "Yangına hassas alanlarda kesinlikle sigara izmariti atmayalım, piknik ateşi ve mangal yakmayalım. Önümüzdeki Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında daha çok tedbirli ve dikkatli olalım yeter" ifadelerini kullandı.

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