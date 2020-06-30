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Ormancılık çalışmaları ve spor konuşuldu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 30.06.2020 09:44 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin’i makamında ziyaret etti.Ziyarette Kütahya’da yürütülen ormancılık çalışmalarının yanı sıra sporun önemi ve daha çok yaygınlaştırılması için yapılabilecek faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu bildirildi.Kaymakam Arcaklıoğlu, yaptığı açıklamada, ’’Yaptığımız bu ziyarette Altıntaş ilçemiz için Orman ve spor faileyetleri hakkında neler yapılabilir ve yatırımlar nasıl gerçekleştirilebilir konularını konuşma fırsatı bulduk.

Ormancılık çalışmaları ve spor konuşuldu

Kütahya’nın Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin’i makamında ziyaret etti.
Ziyarette Kütahya’da yürütülen ormancılık çalışmalarının yanı sıra sporun önemi ve daha çok yaygınlaştırılması için yapılabilecek faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu bildirildi.
Kaymakam Arcaklıoğlu, yaptığı açıklamada, ’’Yaptığımız bu ziyarette Altıntaş ilçemiz için Orman ve spor faileyetleri hakkında neler yapılabilir ve yatırımlar nasıl gerçekleştirilebilir konularını konuşma fırsatı bulduk. İlgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum’’ dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Bölge Müdürü Hasan Keskin; Altıntaş Kaymakamı Arcaklıoğlu ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Gayret’e çalışmalarında başarılar diledi.

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