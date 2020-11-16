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Ormanlı Belediyesi Pazar esnafına HES kodu denetimi yaptı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 16.11.2020 17:55 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli İlçesine bağlı Ormanlı Belediyesi tarafından pazar esnafına HES kodu, sosyal mesafe ve maske denetimi gerçekleştirdi.Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol önderliğinde belediye zabıta ekipleri pazar yeri esnafına HES kodu sorgulaması, sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı.

Zonguldak’ın Ereğli İlçesine bağlı Ormanlı Belediyesi tarafından pazar esnafına HES kodu, sosyal mesafe ve maske denetimi gerçekleştirdi.
Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol önderliğinde belediye zabıta ekipleri pazar yeri esnafına HES kodu sorgulaması, sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı. Esnafları tek tek gezerek sorgulama yapan ekipler, pazar yerinde alışveriş yapan vatandaşlara da uyarıda bulunarak, hatırlatma yaptı.
Koronavirüs salgınının biran önce en aza indirgenerek, bitmesi dileğinde bulunan Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, koronavirüs salgını baş gösterdiğinden beri denetimlere ara vermeyerek, dezenfekte çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Başol konuşmasında, “ Koronavirüs salgını baş gösterdiği günden itibaren belediye olarak üzerimize düşen bütün önlemleri alarak, düzenli olarak denetim ve uyarılarda bulunuyoruz. Bugünde vatandaşlarımı ve pazar esnafının sağlığı için HES kodu sorgulaması, sosyal mesafe ve maske denetimi gerçekleştirdik. Ormanlı halkı pandemiye karşı tedbirlerini alıyor. Temennim bu salgının bir an önce son bulması” ifadelerine yer verdi.

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