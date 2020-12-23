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Ormanspor Tokat Gençlikspor ile karşılaşıyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 23.12.2020 12:12 | Son Güncelleme

Türkiye Hentbol 1.Liginin iddialı takımlarından Eskişehir Ormanspor, erteleme maçında Tokat Gençlikspor ile karşılaşıyor.Salı günü Eskişehir’de son antrenmanını yapan Ormanspor, çarşamba günü Tokat’a geldi ve hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Hentbol 1.Liginin iddialı takımlarından Eskişehir Ormanspor, erteleme maçında Tokat Gençlikspor ile karşılaşıyor.
Salı günü Eskişehir’de son antrenmanını yapan Ormanspor, çarşamba günü Tokat’a geldi ve hazırlıklarını tamamladı. Tokat karşılaşmasının her iki takım içinde önemli olduğunu vurgulayan antrenör M. Fatih Işık; “Ligin zirvesini ilgilendiren bir maç olacak. Hentbol camiasının gözü, kulağı üzerimizde. Rakibimiz ile aynı puandayız, ligde onlar ikinci biz ise üçüncü sıradayız. Geçen haftaki Seben maçının da çekişmeli geçeceğini biliyorduk. Ama bu kadar çok hata yapacağımızı tahmin etmiyorduk. Maçı hep beraber tekrar izledik ve analiz ettik. 30 adet teknik hatamız, 17 top kaybımız ve 13 atış hatamız var. Tokat Gençlikspor önünde bu hataları tekrarlamaz isek puanla döneriz” dedi.
Eskişehir Ormanspor, Tokat deplasmanının ardından Eskişehir’e dönmeden, 26 Aralık Cumartesi günü oynanacak olan Mersin İdman Yurdu karşılaşması için Mersin’e geçecek.

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