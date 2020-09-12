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Ortaca’da yolcu araçlarına koronavirüs denetimi

MUĞLA HABERLERİ  | 12.09.2020 10:27 | Son Güncelleme

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri ilçe genelinde şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik Kovid-19 denetimi gerçekleştirdi.Artan korona virüsü vakaları nedeniyle açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınmasına müsaade edilmeyeceğini ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar tarafından HES kodu olmadan bilet satışı yapılmayacağını belirtti.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri ilçe genelinde şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik Kovid-19 denetimi gerçekleştirdi.
Artan korona virüsü vakaları nedeniyle açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınmasına müsaade edilmeyeceğini ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar tarafından HES kodu olmadan bilet satışı yapılmayacağını belirtti. Sağlık Bakanlığı Korona Virüsü Bilim Kurulu’nun tavsiye kararı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine Kovid-19 tedbirleri konulu ek genelge gönderildi.
Genelge kapsamında Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri de denetimlerini devam ettirdi.
Uygulama yapan ekipler, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüslerde ayakta yolcu olup olmadığını, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçlar da ise yolcuların HES kodlarını ve yolcu biletlerini kontrol etti. Uygulamada aynı zamanda ekipler tarafından maske ve hijyen denetiminin yapıldığı, yolcuların kurallara uyduğu öğrenildi.
Genelgede, HES kodu olmayan yolcuya bilet satışı yapan firmalara gerekli idari para cezası uygulanacağı, HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçların 10 gün süreyle seferden men edileceği, Covid-19 tanılı veya temaslısı olduğu halde HES kodu olmadan şehirlerarası toplu taşıma araçlarıyla seyahat ettiği tespit edilen kişilerin ise valiliklerce belirlenen yurt veya pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulacağı bildirildi.

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