Ortaklar Mahallesi’nin ilk kadın muhtarı oldu

İlçe seçim kurulundan mührünü aldıktan sonra göreve başlayacak olan Civelek, vatandaşlara haftanın 7 günü 24 saat boyunca hizmet vereceğini söyledi.

Germencik ilçesine bağlı Ortaklar Mahallesi, Aydın’ın büyükşehir olmasından sonra belde iken mahalle oldu. Ortaklar halkı, beldenin 2014 yılında mahalle olmasından sonra üçüncü kez muhtarlık seçimleri için sandığa gitti. İki kez erkek adaylar muhtar seçildi. 2024 yılında yapılan 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde 5 muhtar adayı Ortaklar Mahallesi’nden çıktı. İlçede esnaflık yapan 48 yaşındaki Seval Civelek, mahalledeki 9 bin 750 seçmenden en çok oyu alarak muhtar seçildi. Mahallenin ilk kadın muhtarı olan Civelek’i vatandaşlar tebrik etti.

Ortaklar Mahallesi sakinlerinin kamu kurum ve kuruluşları arasındaki bağın sağlanması noktasında her zaman köprü vazifesi göreceğini kaydeden Civelek, “Başın düşerse dara, Ortaklar Muhtarı Seval Civelek’i ara” sloganı ile vatandaşlara haftanın 7 günü 24 saat hizmet vereceğini söyledi.







