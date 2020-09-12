Ortaklar Mezarlığı istinat duvarı çalışması tamamlandı

İlçe genelinde çalışmalarını sürdüren Germencik Belediyesi ekipleri önemli bir çalışma daha gerçekleştirdi.

Ortaklar Mezarlığında eğim sebebiyle kullanılamayan alanda istinat duvarı çalışması başlatan ekipler yapımı tamamlayarak alanı kullanıma elverişli hale getirdi. Çalışmaları yakından takip eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, hizmetlerin aksamadan sürdürülebilmesi için Germencik Belediyesi olarak faaliyetlerini aralıksız sürdürdüklerini ifade etti. Başkan Öndeş, “Ortaklar Mezarlığımızda yer kalmaması sebebiyle mezarlığın eğim olan kısmında istinat duvarı çalışması başlatarak alan kazandırdık. Yol yapım ve ağaçlandırma çalışmaları yaparak burada sürdürdüğümüz faaliyetleri kısa zamanda tamamlayacağız. İlçemize hizmet etmeye, sorunları çözmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

