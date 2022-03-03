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Ortaköy’de bir otelin 7. katından düşen kadın ağır yaralandı

03.03.2022 04:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ortaköy’de bir otelin 7. katından düşen kadın ağır yaralandı

İSTANBUL (AA) – Beşiktaş Ortaköy’deki bir otelin 7. katından düşerek ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

İsmi öğrenilemeyen bir kadın, Yıldız Mahallesi Ortaköy Salhanesi Sokağı’ndaki bir otelin 7. katından zemine düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Olay sırasında kadınla birlikte aynı odada olduğu iddia edilen bir erkek gözaltına alındı.

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