YURTHABER
  4. Ortaokul ve lise öğrencileri için Karikatür Yarışması düzenlenecek

Ortaokul ve lise öğrencileri için Karikatür Yarışması düzenlenecek

ERZURUM HABERLERİ  | 10.01.2020 12:11 | Son Güncelleme

Erzurum’da ortaokul ve lise öğrencileri için karikatür yarışması yapılacak.Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği ile Fırfırik Dergisi tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan yarışmada dereceye giren öğrencilere para ödülü verilecek.

Ortaokul ve lise öğrencileri için Karikatür Yarışması düzenlenecek

Erzurum’da ortaokul ve lise öğrencileri için karikatür yarışması yapılacak.
Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği ile Fırfırik Dergisi tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan yarışmada dereceye giren öğrencilere para ödülü verilecek. Karikatür çiziminin yaygınlaşmasının yanı sıra Türkçe’nin kullanımının hedef alındığı yarışmanın son başvuru tarihi 13 Mart 2020 olarak belirlendi. Yarışmaya katılan öğrencilerin yaptığı eserlerin değerlendirme açıklaması 30 Mart tarihinde yapılacak ve bir hafta sonra da ödül dağıtımı yapılacak.
Erzurum Milli Eğitim İl Müdürü Salih Kaygusuz, öğrencilerin bu konudaki yeteneklerinin ortaya çıkacağı için katılımın yüksek olmasını istediklerini ve beklediklerini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte düşen Ukrayna uçağını vuran füze... Kod adı Tor! İşte düşen Ukrayna uçağını vuran füze... Kod adı Tor!
Akne ve sivilce problemlerine dikkatAkne ve sivilce problemlerine dikkat
Boyun ağrılarına dikkatBoyun ağrılarına dikkat
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Budanan ağaçlardan elde edilen odunlar Kartallı Kudret teyzenin evini ısıtacak

Budanan ağaçlardan elde edilen odunlar Kartallı Kudret teyzenin evini ısıtacak

Nazilli Tarım Fuarı 3. kez kapılarını açtı

Nazilli Tarım Fuarı 3. kez kapılarını açtı

Kayseri’de cinayet

Kayseri’de cinayet

Yunanistan'dan getirilen 463 kilogram kaçak et ele geçirildi

Yunanistan'dan getirilen 463 kilogram kaçak et ele geçirildi

İHA duyurmuştu, o annenin hayali gerçek olacak

İHA duyurmuştu, o annenin hayali gerçek olacak

Beylikdüzü'nde silahlı soygun

Beylikdüzü'nde silahlı soygun

Erzurum Namaz Vakitleri 10 Ocak Cuma

İmsak
06:00
Sabah
07:29
Öğle
12:27
İkindi
14:53
Akşam
17:15
Yatsı
18:39

Erzurum Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Cuma

Şehir Bölge Eczanesi
Palandoken
Ceviz Eczanesi
Yakutiye
Yılmaz Eczanesi
Palandoken
Çamlıca Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Diyette psikoloji önemli

Diyette psikoloji önemli

Geleceğin reklam modeli: Youtube

Geleceğin reklam modeli: Youtube

Doğu'ya kış bir anda geldi!

Doğu'ya kış bir anda geldi!

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Önce kurtardı, sonra dövdü

Önce kurtardı, sonra dövdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.