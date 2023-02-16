SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Hatayspor
  4. Ortaya atılan iddia doğru mu? Christian Atsu'nun yaşadığı daireye girildi fakat kendisi bulunamadı...

Ortaya atılan iddia doğru mu? Christian Atsu'nun yaşadığı daireye girildi fakat kendisi bulunamadı...

16.02.2023 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Christian Atsu ve Taner Savut'un evleri bulundu. Depremde yan yatıp devrilen Atsu'nun kaldığı bina akıbetini korumaya devam ediyor. Hala enkaz altında bulunamayan Atsu hakkında iki iddia ortaya atılmıştı...

Ortaya atılan iddia doğru mu? Christian Atsu'nun yaşadığı daireye girildi fakat kendisi bulunamadı...
Christian Atsu

Christian Atsu

GNA Gana
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atakaş Hatayspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Türkiye'yi yasa boğan depremin 11. gününde hala enkaz altında bulunan Christian Atsu ve Taner Savut'un yaşadığı evlere ulaşıldı fakat iki isimden hala bir haber yok. Hal böyle olunca ortaya atılan iddiaların gerçek olup olmadığı gündeme geldi.

DAİRELERE KADAR GİRİLDİ

atsu-taner-savut

Hatayspor'un yıldızı Atsu ve sportif direktör Taner Savut’un dairelerine kadar ulaşıldı. Depremin 11. gününde Rönesans Rezidans’ta arama kurtarma çalışmaları artık sona geldi fakat iki isimden haber alınamıyor.

ORTAYA İKİ İDDİA ATILMIŞTI...

image1-1675758107-1676191952

Hataysporlu bazı yetkililerin iddiasına göre Atsu, ilk depreme uyanık yakalanıyor. Deprem esnasında kendini dışarı atan Aksu, otomobilini çıkartmak için Rönesans Rezidans'ın arka tarafındaki kapalı otoparka gidiyor. Bu sırada 11 katlı bina otoparkın üzerine yan yatarak çöküyor ve Atsu altında kalıyor.

İkinci iddia ise Atsu'nun binadan düştüğü yönünde. 11 katlı devasa yapı, deprem esnasında yan yatınca, merdiven boşluğundan Atsu'nun düşmüş olabileceği üzerinde çalışılıyor. Atsu'nun iki çift ayakkabısının bulunmasına rağmen kendisine ulaşılamaması sır perdesini hala açık tutuyor...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atsu hakkında iki iddia! Bina yan yatınca...Atsu hakkında iki iddia! Bina yan yatınca...
Galatasaray'dan deprem bölgesindeki takımlara destek!Galatasaray'dan deprem bölgesindeki takımlara destek!
Mehmet Büyükekşi açıkladı! Önümüzdeki yıl ligdeki takım sayısı değişiyor!Mehmet Büyükekşi açıkladı! Önümüzdeki yıl ligdeki takım sayısı değişiyor!
Anahtar Kelimeler:
Hatayspor atan ışıl

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Tek Yürek! Depremzedeler için yardım seferberliği! Toplanan bağış 115 milyar TL'yi geçti

Türkiye Tek Yürek! Depremzedeler için yardım seferberliği! Toplanan bağış 115 milyar TL'yi geçti

Haluk Levent yaptığı bağış miktarını açıkladı: AFAD emekçilerine selam olsun

Haluk Levent yaptığı bağış miktarını açıkladı: AFAD emekçilerine selam olsun

Herkes bu maçı konuşacak! Dakikalar 4.17'yi gösterdiğinde...

Herkes bu maçı konuşacak! Dakikalar 4.17'yi gösterdiğinde...

F.Bahçe ve G.Saray peşindeydi! Bertuğ Yıldırım iki devi elinin tersiyle itti... İşte yeni adresi!

F.Bahçe ve G.Saray peşindeydi! Bertuğ Yıldırım iki devi elinin tersiyle itti... İşte yeni adresi!

Şimdiye kadar yapılmış en dikkat çeken bağış! Başkan statta bizzat karşıladı

Şimdiye kadar yapılmış en dikkat çeken bağış! Başkan statta bizzat karşıladı

4 büyükler Türkiye için 'tek yürek' oldu!

4 büyükler Türkiye için 'tek yürek' oldu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Yemek yapmayı sevenler buraya! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak

Yemek yapmayı sevenler buraya! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.