Ortaya atılan iddia doğru mu? Christian Atsu'nun yaşadığı daireye girildi fakat kendisi bulunamadı...

Türkiye'yi yasa boğan depremin 11. gününde hala enkaz altında bulunan Christian Atsu ve Taner Savut'un yaşadığı evlere ulaşıldı fakat iki isimden hala bir haber yok. Hal böyle olunca ortaya atılan iddiaların gerçek olup olmadığı gündeme geldi.

DAİRELERE KADAR GİRİLDİ

Hatayspor'un yıldızı Atsu ve sportif direktör Taner Savut’un dairelerine kadar ulaşıldı. Depremin 11. gününde Rönesans Rezidans’ta arama kurtarma çalışmaları artık sona geldi fakat iki isimden haber alınamıyor.

ORTAYA İKİ İDDİA ATILMIŞTI...

Hataysporlu bazı yetkililerin iddiasına göre Atsu, ilk depreme uyanık yakalanıyor. Deprem esnasında kendini dışarı atan Aksu, otomobilini çıkartmak için Rönesans Rezidans'ın arka tarafındaki kapalı otoparka gidiyor. Bu sırada 11 katlı bina otoparkın üzerine yan yatarak çöküyor ve Atsu altında kalıyor.

İkinci iddia ise Atsu'nun binadan düştüğü yönünde. 11 katlı devasa yapı, deprem esnasında yan yatınca, merdiven boşluğundan Atsu'nun düşmüş olabileceği üzerinde çalışılıyor. Atsu'nun iki çift ayakkabısının bulunmasına rağmen kendisine ulaşılamaması sır perdesini hala açık tutuyor...

