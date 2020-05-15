YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Orucunu açan kan bağışına koştu

Orucunu açan kan bağışına koştu

SAMSUN HABERLERİ  | 15.05.2020 03:16 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını nedeniyle kan stokunda yaşanan düşüşü engellemek için imam hatip mezunları, öğrencileri ve öğretmenleri tarafından Kızılay’a kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.Samsun’da ‘İyilik kanımızda var’ sloganıyla Terme Anadolu İmam Hatip Lisesi, Temel Kır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ulviye Kır İmam Hatip Ortaokulu iş birliğinde kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.İmam hatip okul öğretmenleri, velileri, mezunlarını ve gönüllüleri kapsayan 4 günlük kampanyanın ilk gününde Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda bulunan Kızılay bağış aracına başvuran vatandaşlardan 18.00

Korona virüs salgını nedeniyle kan stokunda yaşanan düşüşü engellemek için imam hatip mezunları, öğrencileri ve öğretmenleri tarafından Kızılay’a kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.
Samsun’da ‘İyilik kanımızda var’ sloganıyla Terme Anadolu İmam Hatip Lisesi, Temel Kır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ulviye Kır İmam Hatip Ortaokulu iş birliğinde kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.
İmam hatip okul öğretmenleri, velileri, mezunlarını ve gönüllüleri kapsayan 4 günlük kampanyanın ilk gününde Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda bulunan Kızılay bağış aracına başvuran vatandaşlardan 18.00

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Dünyanın en iyisi' diyerek duyurdu! ATAK helikopterine sürpriz talip'Dünyanın en iyisi' diyerek duyurdu! ATAK helikopterine sürpriz talip
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Polis memuru yaşam savaşını kaybetti

Polis memuru yaşam savaşını kaybetti

Ordu'da silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Ordu'da silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Orucunu açan kan bağışına koştu

Orucunu açan kan bağışına koştu

Aksaray'da şüpheli aracı kovalayan polis ekibi kaza yaptı

Aksaray'da şüpheli aracı kovalayan polis ekibi kaza yaptı

Kamyonet fındık bahçesine yuvarlandı: 1 yaralı

Kamyonet fındık bahçesine yuvarlandı: 1 yaralı

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Samsun Namaz Vakitleri 15 Mayıs Cuma

İmsak
03:22
Sabah
05:09
Öğle
12:36
İkindi
16:32
Akşam
19:53
Yatsı
21:33

Samsun Nöbetçi Eczaneler15 Mayıs Cuma

Medis Eczanesi
Ilkadim
Yaşar Doğu Eczanesi
Ilkadim
Zeytinlik Eczanesi
Ilkadim
Erden Eczanesi
Atakum
Meltem Eczanesi
Atakum
Alper Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü, eşi ağır yaralandı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü, eşi ağır yaralandı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Samsun’da hedef bin 100 kilometre yol

Samsun’da hedef bin 100 kilometre yol

Genç kızı kaçırıp oral seks yaptırdılar

Genç kızı kaçırıp oral seks yaptırdılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.