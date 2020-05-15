Orucunu açan kan bağışına koştu

Korona virüs salgını nedeniyle kan stokunda yaşanan düşüşü engellemek için imam hatip mezunları, öğrencileri ve öğretmenleri tarafından Kızılay’a kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Samsun’da ‘İyilik kanımızda var’ sloganıyla Terme Anadolu İmam Hatip Lisesi, Temel Kır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ulviye Kır İmam Hatip Ortaokulu iş birliğinde kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

İmam hatip okul öğretmenleri, velileri, mezunlarını ve gönüllüleri kapsayan 4 günlük kampanyanın ilk gününde Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda bulunan Kızılay bağış aracına başvuran vatandaşlardan 18.00

