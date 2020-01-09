OSB Başkanı Şimşek’ten 10 Ocak mesajı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Şimşek mesajında, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basının, aynı zamanda demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğuna dikkat çekti.

OSB Başkanı Şimşek, mesajında, "Özgür ve objektij basın, gerek demokrasimizin gerekse de ekonomik kalkınmamızın sağlanmasında büyük bir işleve sahiptir. Basının özgür olmadığı toplumlarda güçlü bir demokrasiden ve kalkınma hamlesinden bahsetmek mümkün değildir. Türkiye’nin en büyük OSB’si olan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinin gelişiminde de basınımızın büyük payı vardır" ifadelerini kullandı.

Cengiz Şimşek, mesajının devamında ise, "Gazeteciler, mesai saatini gözetmeden, vatandaşları bilgilendirerek, toplumun aydınlanmasına katkı sağlıyor. Bu nedenle de basın mensuplarının sosyal haklarının ve çalışma şartlarının iyileştirilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle her türlü güçlüğe rağmen büyük bir özveri ve fedakarlıkla hareket ederek, görevini kamu hizmeti vermenin sorumluluğu ve basın meslek ilkelerine uygun bir şekilde yerine getiren tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.



