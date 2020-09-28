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OSB, enerji nakil hatlarını yer altına alıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 28.09.2020 10:37 | Son Güncelleme

Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB), ikinci kısım alanındaki enerji nakil hattının yer altına alınıp elektrik şebekesinin uzaktan kontrol sistemine (SCADA) bağlanması çalışmalarına başlandı.Bölgenin ikinci kısım alanında, direkler üzerinde tesis edilen enerji nakil hattına ait elektrik tellerinin, yer altına alınıp dağıtım merkezlerinin SCADA sistemine dahil edilmesi çalışmalarına başlandı.

OSB, enerji nakil hatlarını yer altına alıyor

Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB), ikinci kısım alanındaki enerji nakil hattının yer altına alınıp elektrik şebekesinin uzaktan kontrol sistemine (SCADA) bağlanması çalışmalarına başlandı.
Bölgenin ikinci kısım alanında, direkler üzerinde tesis edilen enerji nakil hattına ait elektrik tellerinin, yer altına alınıp dağıtım merkezlerinin SCADA sistemine dahil edilmesi çalışmalarına başlandı. 1999 yılında tesis edilen elektrik şebekesinin SCADA sistemine bağlanması ile tüm şebeke uzaktan kontrol edilebilecek. Ayrıca fırtına, yağışlı ve şarjlı hava gibi olumsuz hava şartları nedeniyle oluşan arızaların ve elektrik kesintilerinden kaynaklı üretim kayıplarının da asgari seviyelere düşürülmesi sağlanmış olacak.
İlk etap 1600 metre
Toplam uzunluğu 7 bin 176 metre olan havai hatlı enerji nakil hattının yer altına alınması işlemi, üretimde kayıplara neden olmayacak şekilde, etap etap gerçekleştirilecek. Kazı ve kablolama işlemleri devam eden birinci etabın tamamlanması ile bin 600 metrelik bölüm, yer altına alınmış olacak. Çalışmaları yerinde inceleyen Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, bölgenin birinci kısım alanındaki elektrik şebekesinin 2011 yılında yer altına alınıp SCADA sistemine bağlandığını, ikinci kısım alanındaki çalışmaların tamamlanması ile tüm elektrik şebekesinin yer altına alınacağını ve uzaktan izlenip müdahale edilebilir hale geleceğini belirtti.
Enerji maliyeti azalacak
2019 yılı içerisinde Antalya OSB firmalarının ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini bölgeye taşıyan elektrik ana dağıtım merkezinin de son teknoloji ürünü ekipmanlar ile modernize edildiğini hatırlatan Başkan Bahar, yer altına alma işlemi ile ikinci kısım alanı enerji nakil hattına ait tüm elektrik tellerinin de yenilenmiş olacağına dikkat çekti. Hattın 90’lı yıllardan bu yana hizmet verdiğini ve ekonomik kullanım ömrünün dolmak üzere olduğunu vurgulayan Bahar, “Olası arızaların asgari düzeye indirilmesi, işletme güvenliğinin sağlanması ve bölge firmalarına kaliteli-kesintisiz enerji arzının sürdürülebilirliği için yaptığımız çalışmalar ile elektrik şebekemiz, dışarıdan bir müdahale olmaması halinde en az 25 yıl sanayicimize hizmet verecek kapasiteye ulaşmıştır. Yapılan yenilemeler ile arıza ve arızadan kaynaklı kesinti ihtimali de minimuma indirgenmiştir. Ayrıca Bölge Müdürlüğümüz elektrik enerjisini en düşük maliyetle sanayicilerimize sunmak için tedarikçi firmalardan teklifler alarak en uygun maliyetle, maksimum fayda sağlamayı amaçlamaktadır. Yapılan tüm bu çalışmalar neticesinde, katılımcılarımızın enerji maliyetlerinin, TEDAŞ Ulusal Tarifesine göre yıllık ortalamada yüzde 24,78 oranında düşmesi sağlanmıştır” şeklinde konuştu.

OSB, enerji nakil hatlarını yer altına alıyor

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