OSB’De istihdam arttı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, göreve geldikten sonraki süreçte OSB’de yüzde 25 oranında istihdam artışı sağlandığını ifade etti. MTSO Başkanı Malatya Gazetciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner’e yaptığı ziyarette Malatya’nın sanayisi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Sadıkoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, “Biz yönetim olarak göreve geldiğimiz günden bu yana OSB’de yüzde 25’lik istihdam artışı sağladık. Nitelikli yatırımlara kapı açarak 10 bin kişinin çalışacağı fabrikaların açılmasını sağladık. Yeni açılan 12 fabrikada şu anda 3 bin hemşerimiz çalışıyor. Pandemiden dolayı durağanlaşma olsa da önümüzdeki günlerde açılacak diğer fabrikalarda toplam 10 bin kişi istihdam edilmiş olacak. 4 senelik görev süremizde hedefimiz; 30 yılda yapılanın, en kötü ihtimalle yarısından fazlasını gerçekleştirmek. Bunu; ekonomik sıkıntılara, faiz oranlarının yüksekliğine, pandemi koşullarına rağmen, kişisel çabalarımızla, insanları buraya davet ederek, onlarla ilgilenerek, doğru adamlara doğru yerleri tahsis ederek başarıyoruz” dedi.

“250 milyonluk arıtma tesisini kazandırıyoruz”

Sadıkoğlu, Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisini Malatya’ya kazandıracaklarını da belirterek, “Organize Sanayi Bölgesinin Arıtma Tesisi ihtiyaca cevap vermiyordu, Cumhurbaşkanımıza anlattık, Bakanlarımızı getirdik, konuştuk ve 250 milyon liraya mal olacak Arıtma Tesisinin ihalesi yapıldı, çalışmalara devam ediliyor. Bu arıtma hizmete girdiğinde çevre kirliliği önlenecek, bunu gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Güner: “30 yılda 40 bin kişi çalışmıyor”

Malatya Organize Sanayi Bölgesinin geçmişinin 32 yılı geride bıraktığını kaydeden Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, “Odamızın çalışmalarını yakından takip ediyoruz, Başkanımız büyük bir gayret sarf ediyor. Organize Sanayi Bölgesinin oluşumu 32 yıla dayanıyor. 32 yıldır kurulan 350 fabrika da 40 bin kişi istihdam edilmiyorsa ve bu sayı hala 20 binlerde ise düşünmemiz gerekiyor. 12 Yıl önce Gaziantep’e gitmiştik bize gece yarısı alıp Organizeye götürdüler. Organizeler gündüz değil gece çalışıyor ise orada üretimin var olduğunu göstermek için. Gece saat 01.00’di tüm fabrikaların ışıkları yanıyor, bacaları tütüyordu. Malatya’da ise birkaç fabrika dışında gece çalışan hiç yok. Organizenin arıtma tesisi, genç arkadaşımız Sadıkoğlu döneminde yapılıyorsa, geçmişi de sorgulamalıyız. Organize de daha fazla yatırım yapmak isteyenlerin önünü açmalıyız” diye konuştu.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’na ‘Malatya Basın Tarihi’ adlı kitabını hediye etti.

