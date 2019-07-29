Oscar Estupinan ve Zakarya Bergdich, Denizlispor'da

Denizlispor, Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria Guimaraes’in 22 yaşındaki Kolombiyalı forvet oyuncusu Oscar Estupinan ve Belenenses'de forma giyen 30 yaşındaki sol bek oyuncusu Zakarya Bergdich’i kente getirdi.
Ege temsilcisi, anlaşma sağladığı futbolcular için Haluk Ulusoy Tesisleri’nde imza töreni düzenlendi. Yeşil siyahlı ekip Estupinan ile 1 yıllık kiralık, Bergdich ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Denizlispor’un yeni transferleri, imza töreninin ardından iç saha maçlarının oynanacağı Denizli Atatürk Stadı’nı inceledi.
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