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Osmancık halk kütüpanesi’nin yapımı için 400 bin lira ödenek

ÇORUM HABERLERİ  | 03.01.2021 18:03 | Son Güncelleme

AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Şerif Okudan, Halk Kütüphanesi için 400 bin TL ödenek sağlandığını açıkladı.Öğretmen Evi’ndeki salonda hizmet veren Halk Kütüphanesi’nin yerinin fiziki yetersizliği, giriş-çıkışın zor olması ve sosyal imkanların azlığı sebebiyle taşınmasının kararlaştırıldığını ve bunun içinde gereken ödeneğin sağlandığını duyuran Başkan Okutan,"Osmancık Halk Kütüphanesi yeni yerine taşındığında bir tarafında kale, karşısında ırmak ve köprü olan ferah bir ortamda hem şehrimize daha iyi hizmet edeceği düşünülen kütüphanemizin yeniden yapılanması ve tefrişatının güzel olması için 400 bin lira ödenek ihtiyaç vardı.

AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Şerif Okudan, Halk Kütüphanesi için 400 bin TL ödenek sağlandığını açıkladı.
Öğretmen Evi’ndeki salonda hizmet veren Halk Kütüphanesi’nin yerinin fiziki yetersizliği, giriş-çıkışın zor olması ve sosyal imkanların azlığı sebebiyle taşınmasının kararlaştırıldığını ve bunun içinde gereken ödeneğin sağlandığını duyuran Başkan Okutan,"Osmancık Halk Kütüphanesi yeni yerine taşındığında bir tarafında kale, karşısında ırmak ve köprü olan ferah bir ortamda hem şehrimize daha iyi hizmet edeceği düşünülen kütüphanemizin yeniden yapılanması ve tefrişatının güzel olması için 400 bin lira ödenek ihtiyaç vardı. Talebimizi Milletvekili Oğuzhan Kaya’ya ilettik, kendisi Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 2020 yılının son günlerinde 400 bin TL ödeneği Osmancık Kütüphanesi’ne harcanmak üzere Çorum İl Özel İdaresi’ne aktarılması konusunda talimat verdi.
Kütüphanemize yeni yerini tahsis eden Osmancık Belediye Başkanımız Ahmet Gelgör’e, her türlü çalışmayı yapıp destek veren ilçe Kaymakamımız Ayhan Akpay’a ve ödenek konusunda taleplerimizi geri çevirmeyen ve desteklerini her zaman ortaya koyan Milletvekili Oğuzhan Kaya’ya Osmancıklı hemşerilerimiz adına teşekkür ederiz.”dedi.

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