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Osmaneli polisinden şehit ailesine bayram ziyareti

BİLECİK HABERLERİ  | 30.07.2020 16:48 | Son Güncelleme

Bilecik Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Kurban Bayramı nedeniyle ilçedeki şehit ailesini ziyaret etti.Kurban Bayramı öncesinde Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli şehit ailelerini unutmadı.

Bilecik Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Kurban Bayramı nedeniyle ilçedeki şehit ailesini ziyaret etti.
Kurban Bayramı öncesinde Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli şehit ailelerini unutmadı. Emniyet Müdür Yardımcısı Emirhan Pıçakcı ve görevli polis memurları, şehit polis memuru İlhan Kiraz’ın ailesini ziyaret edip hediyeler verdi. Şehit ailesinin bayramını kutlayan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ziyaretlerde şehit ailelerinin sorunları ve beklentilerini de dinledi. Şehit ailesi Emniyet Müdürlüğü ekiplerine ziyaretlerden dolayı teşekkür ettiler.

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