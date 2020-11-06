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Osmaneli’de Covid-19 denetimleri devam ediyor

BİLECİK HABERLERİ  | 06.11.2020 16:06 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Kaymakam Yüksel Ünal ile Belediye Başkanı Münür Şahin’in de katılımıyla korona virüs denetimleri yapıldı.Kontrollü sosyal hayatın devam ettiği salgın sürecinde Osmaneli’de denetimler sürüyor.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Kaymakam Yüksel Ünal ile Belediye Başkanı Münür Şahin’in de katılımıyla korona virüs denetimleri yapıldı.
Kontrollü sosyal hayatın devam ettiği salgın sürecinde Osmaneli’de denetimler sürüyor. Bu kapsamda Osmaneli cuma pazarında pazar esnafı, lokanta, restoran, market ve toplu taşıma araçlarını denetleyen Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özğan, Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekimi Güliz Özyaşar ve ilgililer maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulundu. Vatandaşlara sık sık maske ve sosyal mesafe uyarısı yapılırken, ilçe genelindeki iş yerleri tek tek denetlendi. Burada bir konuşma yapan Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, "Gönderilen genelge doğrultusunda tüm yaşam alanlarında devletimizin ilgili kurumları kapsamlı denetimler gerçekleştiriyor. Bugün esnafımıza, iş yerleri sahiplerine, çalışanlarına, toplu taşıma araçlarına ve vatandaşlara kurallar konusunda uyarılarda bulunduk. Yaptığımız denetimlerde pazarcı esnafımızın ve vatandaşlarımızın maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyduğunu gördük. Kurallara uyum sağlayan pazarcı esnafımıza iş yeri sahiplerine ve vatandaşlarımıza duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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