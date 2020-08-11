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Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, korona virüs denetimlerini katıldı

OSMANİYE HABERLERİ  | 11.08.2020 14:25 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı’nın Türkiye genelinde maske ve sosyal mesafe denetimlerinin artacağı açıklamasının ardından Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, esnafları gezerek denetimlere katıldı.Maske ve sosyal mesafe kurallarının önemine değinen Vali Yılmaz, "Korona virüsle mücadelemizi etkin sürdürebilmemiz için bütün vatandaşlarımız mutlaka maske takmalı, temizlik kurallarına uymalı ki bu korona virüsle mücadelemizi etkin sürdürebilelim” dedi.Vali Yılmaz, “Vatandaşlarımızın kurallara uyduklarını görmek bizi son derece mutlu etti.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, korona virüs denetimlerini katıldı

İçişleri Bakanlığı’nın Türkiye genelinde maske ve sosyal mesafe denetimlerinin artacağı açıklamasının ardından Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, esnafları gezerek denetimlere katıldı.
Maske ve sosyal mesafe kurallarının önemine değinen Vali Yılmaz, "Korona virüsle mücadelemizi etkin sürdürebilmemiz için bütün vatandaşlarımız mutlaka maske takmalı, temizlik kurallarına uymalı ki bu korona virüsle mücadelemizi etkin sürdürebilelim” dedi.
Vali Yılmaz, “Vatandaşlarımızın kurallara uyduklarını görmek bizi son derece mutlu etti. Ancak bu kuralların en etkin bir şekilde uygulanması konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Bugünkü denetimimizin amacı da bu kuralların iyi bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını görmek, eksiklikler varsa giderilmesini sağlamak, vatandaşlarımızın bilinçli olduğunu biliyoruz. Ama daha da bilinçli olmalarını, bunun ne kadar önemli olduğunun farkında olmaları hususunda bir denetim yapıyoruz“ dedi.

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