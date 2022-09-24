Osmaniye'de 1 kişiyi tüfekle yaralayan zanlıyı polis havaya ateş açarak durdurdu

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tartıştığı arkadaşının tüfekle vurarak yaralayan şüpheliyi polis havaya ateş açarak yakaladı.

21 Eylül'de Cemalpaşa Mahallesi Adalet Caddesi üzerinde şüpheli H.İ. aralarında husumet olduğu iddia edilen Ö.Ö. ve yanındaki arkadaşlarına av tüfeğiyle ateş açtı.

Ayağından yaralanan Ö.Ö. koşarak uzaklaşmayı başardı.

Polis ekipleri ise kaçan Ö.Ö'nün arkasından ateş etmeye devam eden H.İ'yi havaya ateş ederek yakaladı.

Gözaltına alınan H.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.



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