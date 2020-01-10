Osmaniye’de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlaması

Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti (OGC) yönetimi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenledi.

Öğretmen Evi’nde düzenlenen yemekli programda konuşma yapan OGC Başkanı İsrafil Avcı “Cemiyetimiz 2 yıldır düzenli olarak “Basın Ödülleri” dağıtıyor. Hem cemiyetimizin, hem de kentimizin tanıtımına katkıda bulunuyoruz. Bu etkinlik kapsamında; kentimize çeşitli illerden gelen cemiyet başkanlarını ve yaygın basının önemli isimlerini misafir edip, onlara kentimizin tanıtımını yapıyoruz. Düzenlediğimiz bu etkinlik artık öyle boyutlara geldi ki buna inanamazsınız. Daha önce ödül vermek istediğimiz isimleri bizler buraya ricalar ile davet ederken, şimdi birçok yaygın basının televizyon ve gazetelerinde görev yapan üstatlarımız bizi arıyor. Şunu da bilmenizde fayda olduğu kanaatindeyim. Cemiyetimizin düzenlediği bu etkinlik ile ilgili, Türkiye’nin hiçbir ilinde bu kadar çaplı bir organizasyon yok. Bu anlamda, hem yönetim kurulu arkadaşlarımla, hem de sizlerle gurur duyuyorum. Ayrıca, bu programlarımıza desteğini esirgemeyen Valimiz Ömer Faruk Coşkun ve her zaman yanımızda olan Belediye Başkanımız Kadir Kara’ya huzurunuzda çok teşekkür ediyorum" dedi.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ise gazeteciliğin, demokrasinin en önemli ayaklarından bir tanesi olduğunu belirterek, "Gazetecilik ilkelerini kendisinde düstur edinmiş basın mensupları, devlet ile vatandaş arasındaki bilgi akışını sağlamak gibi önemli bir görevi icra eder. Bu sebepledir ki gazetecilik mesleği, toplumların güçlenmesi, şehrimizin ve ülkemizin daha da büyümesi için mühim bir yere sahiptir. Osmaniye’mizin her alanda hedeflenen başarılara ulaşmasında basınımızın gösterdikleri hassasiyet ve yaptıkları gayretli çalışmaların önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Günün 24 saati görevinin bilinciyle çalışarak halkın haber alma ve bilgi edinme hakkı için yazılı, görsel ve işitsel alanlarda üstün gayret sarf eden tüm basın mensuplarını en kalbi duygularımla selam ve saygılarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle görevi başında vefat eden basın mensuplarını rahmetle anıyor, gazetecilik mesleğine emek vermiş gönül vermiş tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü tebrik ediyorum.”

Konuşmaların ardından programa katılan İletişim Başkanlığı Adana İl Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Naci Dönmez ve Osmaniye Masası Sorumlusu Yasemin Yıldırım ile kamu kurumlarının basın çalışanlarına, basına katkılarından dolayı plaket takdimi yapıldı.

Program, müzik eşliğinde eğlence ile devam etti.

