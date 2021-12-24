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Osmaniye'de 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

24.12.2021 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de yaptıkları hırsızlıklar güvenlik kamerasına yansıyan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, inşaattan malzeme, 2 iş yerinden çeşitli eşyalar ve bisiklet hırsızlıklarını aydınlatmak için çalışma başlattı.

Ekipler, kimlikleri ve adreslerini tespit ettiği zanlılar E.A, T.C. ve A.B'yi operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hırsızlıklar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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