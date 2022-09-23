Osmaniye'de ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu ikisi sağlık görevlisi 3 kişi yaralandı.

M.Ö. idaresindeki 01 ACG 271 plakalı ambulans, Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi'nde A.G'nin kullandığı 01 AKB 541 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin kazayı bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, ambulans şoförü ile sağlık görevlisi F.A. ve diğer araçta bulunan G.Ç. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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