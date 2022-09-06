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Osmaniye'de bir kişi tarlada ölü bulundu

06.09.2022 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de bir kişi tarlada ölü bulundu

OSMANİYE (AA) - Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir kişi tarlada ölü bulundu.

Akova köyünde tarlada bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde, isminin Fevzi Çalar (56) olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemenin ardından Çalar'ın cesedi, otopsi için Kadirli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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