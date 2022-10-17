Osmaniye'de boş dere yatağına düşen 2 çocuğu itfaiye kurtardı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde boş dere yatağına düşen 2 çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarılarak ailelerine teslim edildi.

7 Mart Mahallesi'nde bulunan boş dere yatağına 9 ve 10 yaşlarında 2 çocuğun düştüğünü görenler, kendi çabalarıyla çocukları kurtaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dere yatağına merdivenle inerek mahsur kalan 2 çocuğu kurtardı.

Çocuklar, ailelerine teslim edildi.

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