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Osmaniye'de boş dere yatağına düşen 2 çocuğu itfaiye kurtardı

17.10.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de boş dere yatağına düşen 2 çocuğu itfaiye kurtardı

Osmaniye'de boş dere yatağına düşen 2 çocuğu itfaiye kurtardı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde boş dere yatağına düşen 2 çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarılarak ailelerine teslim edildi.

7 Mart Mahallesi'nde bulunan boş dere yatağına 9 ve 10 yaşlarında 2 çocuğun düştüğünü görenler, kendi çabalarıyla çocukları kurtaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dere yatağına merdivenle inerek mahsur kalan 2 çocuğu kurtardı.

Çocuklar, ailelerine teslim edildi.

Osmaniye'de boş dere yatağına düşen 2 çocuğu itfaiye kurtardı

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