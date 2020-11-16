Osmaniye’de Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Büro Amirliği kuruldu

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Büro Amirliği kuruldu.

İçişleri Bakanlığı’nca çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önlenmesine yönelik ihbarlar için Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması hayata geçirildi. Bu kapsamda Osmaniye’de de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği kuruldu. Ekiplerin Türk Ceza Kanunu, Hayvanları Koruma Kanunu ve Kabahatler Kanunu gereğince yapılması gereken iş ve işlemleri titizlikle takip etmeleri sağlanarak, kamuoyunun vicdanını yaralayan olayların önlenmesinin hedeflenmekte olduğu kaydedildi.

Fotoğraflı ihbarların da yapıldığı uygulamayla ilgi yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Hayvanı ve çevrenin doğaya karşı işlenen suçlarla ilgili olan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü’ne Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasını üzerinden fotoğraflı ihbarda bulunulabilecek. Gönderilen ihbarlar ihbarı yapan vatandaşın konumuna en yakın haber merkezine iletilecek ve böylece en kısa sürede belirtilen konuma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekibi sevk edilecek. Vatandaşlar HAYDİ sayesinde hem çevre ve doğa ile ilgili hem de hayvanları öldürme veya yaralama, sokağa atma, aç-susuz bırakma, kötü davranma, gücünü aşan yük yükleme, zararlı yiyecek içecek verme, hayvanların gürültüye neden olması, çevrenin kirletilmesinden dolayı hayvanın zarar görmesi, trafikte hayvana çarpıp yardım etmeme, işkence, eziyet, zarar verme, cinsel ilişkide bulunma, hayvanların cinsel içerikli yayınlarda kullanılması, bakımlarını ihmal etme, hayvanların dövüştürülmesiyle kumar oynama, oynatma, tehlike arz eden hayvanları üretme, ülkeye sokma gibi adli veya idari işlem yapılmasını gerektiren konularda kolluk kuvvetlerine anlık olarak ihbarda bulunabilecek."



