Osmaniye'de devrilen tankere cipin çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

Sürücüsü öğrenilemeyen 73 SF 651 plakalı akaryakıt tankeri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Şekerdere mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Bu sırada arkadan gelen sürücüsü öğrenilemeyen yabancı plakalı cip, devrilen tankere çarptı.
Kazada, tanker sürücüsü ve cipte bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.
Tankerden sızan akaryakıt nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan otoyol, temizleme çalışması sonrası kontrollü olarak ulaşıma açıldı.