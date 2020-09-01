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Osmaniye'de halılar arasında uyuşturucu sevkiyatı

OSMANİYE HABERLERİ  | 01.09.2020 10:44 | Son Güncelleme

Osmaniye'de halılar arasında uyuşturucu sevkiyatı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de bir minibüste halılar arasında 29 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler takibe aldıkları bir minibüsü Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Osmaniye gişeleri yakınlarındaki dinlenme tesisi girişinde durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği Pars ile minibüste yapılan aramada, halılar arasında 9 paket halinde 29 kilogram esrar ele geçirildi.

Araçta bulunan A.Y. ve C.Y. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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