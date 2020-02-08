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Osmaniye’de Jandarma, 24 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi

OSMANİYE HABERLERİ  | 08.02.2020 12:53 | Son Güncelleme

Osmaniye’de İl Jandarma Komutanlığının yaptığı operasyonlarda 24 bin 600 litre akaryakıt ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca Toprakkale TIR parkı mevkiinde kamyon ve TIR’lara madeni yağ karışımından elde edilen kaçak akaryakıt satışı yapıldığına dair alınan duyum üzerine gerçekleştirilen operasyonda, TIR parkından çıkış yapan 31 plakalı TIR ın kaçak akaryakıt aldığı tespit edildi.

Osmaniye’de İl Jandarma Komutanlığının yaptığı operasyonlarda 24 bin 600 litre akaryakıt ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca Toprakkale TIR parkı mevkiinde kamyon ve TIR’lara madeni yağ karışımından elde edilen kaçak akaryakıt satışı yapıldığına dair alınan duyum üzerine gerçekleştirilen operasyonda, TIR parkından çıkış yapan 31 plakalı TIR ın kaçak akaryakıt aldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, TIR parkında yapıları aramada ise gizli düzeneğe bağlanmış bir akaryakıt pompası ve plastik tank içerisinde madeni yağ karışımından elde edilen 2.000 litre kaçak akaryakıt tespit edilerek el koydu.
TIR Parkında işlem yapılan işletmede yapılan incelemeler neticesinde kaçak akaryakıtı aldığı tespit edilen Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde yapılan operasyonda ise 22.600 litre atık madeni yağdan elde edilmiş kaçak akaryakıta el konuldu.
El konulan toplam 24.600 litre kaçak akaryakıt Osmaniye İl Özel İdare Müdürlüğüne teslim edildi. Ele geçirilen akar yakıtlardan alınan numuneler TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine analiz yapılmak üzere gönderildi. Olay ile ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlemlere başlatıldı.

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Cansu Eczanesi
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Toprakkale
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