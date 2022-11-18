YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye’de kaçakçılık operasyonları

Osmaniye’de kaçakçılık operasyonları

18.11.2022 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’de düzenlenen operasyonlarda 7 milyon 732 bin dal boş makaron ile 25 bin 170 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde farklı tarihlerde çeşitli operasyon ve uygulama yaptı. Operasyonlarda gözaltına alınan 39 şüpheli şahıs, ifadelerinin alınmasının ardından emniyetten serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan şahısların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 7 milyon 732 bin dal boş makaron, 25 bin 170 paket gümrük kaçağı sigara, 1 adet tütün sarma makinesi, 351 adet puro, 417 adet elektronik sigara, 27 paket pipo tütünü, 39 şişe kaçak alkol ile 2 bin litre karışım akaryakıtı ele geçirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osmaniye’de 4 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandıOsmaniye’de 4 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Emekli ziraat mühendisi bahçesindeki zeytin ağaçlarının verimini 10 kat artırdıEmekli ziraat mühendisi bahçesindeki zeytin ağaçlarının verimini 10 kat artırdı
Kahraman itfaiyeci yangından kurtardığı Nehir bebekle buluştuKahraman itfaiyeci yangından kurtardığı Nehir bebekle buluştu
Anahtar Kelimeler:
kaçakçılık

Osmaniye Namaz Vakitleri 19 Kasım Cumartesi

İmsak
05:47
Sabah
07:10
Öğle
12:25
İkindi
15:07
Akşam
17:30
Yatsı
18:48
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Selüliti bitiren doğal karışım! Her sabah bir bardak için

Selüliti bitiren doğal karışım! Her sabah bir bardak için

Restoranındaki hesabı paylaştı! Görenler şoke olup tepki yağdırdı

Restoranındaki hesabı paylaştı! Görenler şoke olup tepki yağdırdı

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Uzmanından denenmiş, etkili yöntemler: Efsane orgazmlar için...

Uzmanından denenmiş, etkili yöntemler: Efsane orgazmlar için...

İntikam için evinin önündeki reklam panosunu satın aldı!

İntikam için evinin önündeki reklam panosunu satın aldı!

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.