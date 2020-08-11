YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye’de korona virüse kapsamlı ikinci denetim

Osmaniye’de korona virüse kapsamlı ikinci denetim

OSMANİYE HABERLERİ  | 11.08.2020 13:17 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı’nın Türkiye geneli sıkı denetim yapılacağını açıklamasının ardından Osmaniye’de bugün maske ve sosyal mesafe denetimlerinin ikincisi yapıldı.Artan korona virüs vakalarını önlemek amacıyla yapılan denetimlere Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, kurum müdürleri ile Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri katıldı.İşyerleri, toplu taşım araçları başta olmak üzere çarşıda gerçekleştirilen denetimlerde işyeri sahipleri, müşteriler, şoförler, yolculara hijyen, maske, sosyal mesafe konularında hatırlatmalarda bulunuldu.

İçişleri Bakanlığı’nın Türkiye geneli sıkı denetim yapılacağını açıklamasının ardından Osmaniye’de bugün maske ve sosyal mesafe denetimlerinin ikincisi yapıldı.
Artan korona virüs vakalarını önlemek amacıyla yapılan denetimlere Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, kurum müdürleri ile Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri katıldı.
İşyerleri, toplu taşım araçları başta olmak üzere çarşıda gerçekleştirilen denetimlerde işyeri sahipleri, müşteriler, şoförler, yolculara hijyen, maske, sosyal mesafe konularında hatırlatmalarda bulunuldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERRafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdiRafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor topbaşı yaptı

Kayserispor topbaşı yaptı

Yangın seferber etti

Yangın seferber etti

Girişimci ruhuyla aile şirketine ödül kazandırdı

Girişimci ruhuyla aile şirketine ödül kazandırdı

MHP İl Başkanı Avcı ve AK Parti İl Başkanı Ay’dan ortak mesaj

MHP İl Başkanı Avcı ve AK Parti İl Başkanı Ay’dan ortak mesaj

YKS Muğla il birincisi Marmaris’ten çıktı

YKS Muğla il birincisi Marmaris’ten çıktı

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Yeşilyurt göreve başladı

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Yeşilyurt göreve başladı

Osmaniye Namaz Vakitleri 11 Ağustos Salı

İmsak
04:11
Sabah
05:41
Öğle
12:45
İkindi
16:31
Akşam
19:39
Yatsı
21:03

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Salı

Barış Eczanesi
Merkez
Demet Eczanesi
Merkez
Kent Eczanesi
Merkez
Vahapoğlu Eczanesi
Kadirli
Fatih Eczanesi
Duzici
Nurten Eczanesi
Toprakkale
Konuk Eczanesi
Bahce
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.