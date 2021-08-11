Osmaniye'de sadece kadınlara hizmet verecek bağımlılığa karşı rehabilitasyon merkezi kuruluyor

OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'de sadece kadınların faydalanacağı Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi kuruluyor.

Osmaniye Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu'nca projesi hazırlanan, Hasanbeyli ilçe sınırları içerisinde yapılacak merkez, bağımlı kadın bireyleri hem tedavi ve rehabilite edecek hem de meslek öğreterek, topluma yeniden kazandıracak.

Proje hakkında AA muhabirine bilgi veren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun, Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında çok sayıda kamu kurumu ve sivil toplum örgütünün bir araya gelerek, kadın bağımlıların tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini geçirmelerini sağlamak amacıyla böyle bir merkezin projesinin hazırlandığını söyledi.

Bağımlı kadınların topluma tekrar kazandırılmasının önemine işaret eden Coşkun, "Eskiden bağımlı denildiğinde akla erkekler gelirdi. Ancak yapılan son istatistiksel çalışmalarda bağımlılık oranlarında kadın ile erkek arasındaki farkın kapandığını görüyoruz. Bu süreçten dolayı ilimizde kadınlarımıza yönelik, Hasanbeyli ilçemizde ağaçlar içinde tedavi, rehabilitasyon ve meslek edindirme merkezi açarak, kadınlarımızı bağımlılıktan kurtarmak istiyoruz." diye konuştu.

- Sadece tedavi değil meslek de edindirilecek

Kurulacak merkezde birkaç aşama olacağını ve ilk olarak AMATEM'lerde tedavi görmüş kadınların tedavi sonrası süreçlerini burada tamamlamalarını hedeflediklerini kaydeden Coşkun, şunları söyledi:

"Bu bireylerimizin tedavi süreçlerini bu merkezde devam ettirip, rehabilitasyon ve psikososyal destek süreçlerini tamamlayarak, sosyal hayata daha kolay adapte olmaları adına meslek edindirme süreçlerini de tamamlayarak süreci tamamlayacağız. Meslek edindirme süreçlerini hem Türkiye İş Kurumu'nun hem de Halk Eğitim Merkezlerimizin desteğiyle yapacağız. Tedavi gören bireyler meslek de öğrenecek. Bu merkezde bağımlılıktan kurtulmuş gençlerin, birer meslek sahibi olmalarını sağlayacağız. Sosyal hayata çıktıklarında artık birer meslekleri olan ve bağımlılıktan kurtulmuş, kendi ayakları üzerinde durabilecek, öz güvenli bireyler olmaları hedefliyoruz. Çağımızın vebası gibi algılanan bağımlılığa yakalanmış, sosyal hayatı tehdit eden, suç işlemeye her an hazır insanları normal hayata dahil edip kendi ayaklarının üzerinde durabilen insanlar haline getirmeye çalışacağız."

Projenin 23 dekarlık bir alana yapılacağını ve seçilen alanın sosyal hayattan uzak, doğanın içinde bir yer olduğunu aktaran Coşkun, kurulacak merkezde ayrıca çok amaçlı salonlar, kütüphane, spor ve konferans salonunun bulunacağını da sözlerine ekledi.

