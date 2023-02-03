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Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

03.02.2023 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’de, ’torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik polisin düzenlediği operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ile ilgili çalışma yaptı. Bu çerçevede ekipler, Esenevler Mahallesi’nde bir adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle baskın düzenledi.

Yapılan baskında 2 şüpheli gözaltına alındı. Evdeki aramda ise satışa hazır ve paketlemesi yapılmış farklı miktarlarda metamfetamin, bonzai, esrar ile uyuşturucu madde paketlemede kullanılan materyaller, uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzemeler, 1 adet ruhsatsız tüfek ile suçtan elde edilen 6 bin TL para ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından ’uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan adliyeye sevk edildi.

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