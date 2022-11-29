Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla giren 10 Suriyeli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, D-400 kara yolunda Suriye uyruklu S.A. (21) idaresindeki otomobili durdurdu.

Otomobilde, ülkeye yasa dışı yollarda girdikleri belirlenen 5 Suriyeli yakalandı, sürücü S.A. gözaltına alındı.

Denetimlerde, "Dur" ihtarına uymayarak kaçan ve 6 kilometre ileride sürücüsünün terk ettiği bir başka araçta da yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 5 Suriyeli daha yakalandı.

Bu aracın kaçan sürücü A.A. (23) da ekiplerin çalışmasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A. ve A.A, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Suriye uyruklu 10 kişi, İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından ülkelerine yollandı.

