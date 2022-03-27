YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye'deki balıkçılar av yasağı öncesi son ağları atıyor

Osmaniye'deki balıkçılar av yasağı öncesi son ağları atıyor

27.03.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aslantaş Baraj Gölü'nde avlanan yöre sakinleri sezonun bereketinden memnun - Balıkçı Serdar Tarımcı: - "Yasak zamanı köylülerin çoğu inşaatlara çalışmaya gidiyor. Geri kalan da varsa tarlası, tarımla uğraşıyor"

OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'de geçimlerini balıkçılıkla sağlayan vatandaşlar 1 Nisan'da başlayacak av yasağı öncesi, Aslantaş Baraj Gölü'ne son ağları atıyor.

Osmaniye ve Kahramanmaraş sınırları içinde yer alan 49 kilometrekarelik Aslantaş Baraj Gölü, bölgenin sulama ve elektrik ihtiyacını karşılamasının yanı sıra, barındırdığı balık çeşitliliğiyle göle kıyısı olan köylerde yaşayan vatandaşlar için de geçim kaynağı oluyor.

1 Nisan'da başlayıp 3 ay sürecek su ürünleri avı yasağı öncesi, balıkçılıkla uğraşan yöre sakinleri, kayıklarıyla göle son mesailerini yaparak, kısmetlerini arıyorlar.

Kadirli ilçesine bağlı Bahadırlı köyünde yaşayan ve geçimini balıkçılıkla sağlayan köylüler de sabahın erken saatlerinde kayıklarıyla göle ağlarını bırakıyor.

Ertesi gün tekrar göle açılarak attıkları metrelerce uzunluğundaki ağları toplayan köylüler, yakaladıkları balıkları toptancılara satarak geçimlerini sağlıyorlar.

Sezonun bereketinden memnun olan yöre sakinleri, 1 Nisan'da başlayıp 30 Haziran gecesi son bulacak av yasağı döneminde ağ ve teknelerinin bakımlarını yapacaklar.

Kimileri ise 3 aylık yasak döneminde geçici işlerde çalıştıktan sonra av sezonunda tekrar teknelerine dönerek balıkçılığa devam edecek.

- "Sezon bereketliydi"

Yörede yaşayan vatandaşlardan Osman Çamsarı, AA muhabirine, 7 yaşından beri balıkçılıkla uğraştığını ve tüm ailesinin geçimini bununla sağladığını söyledi.

Av sezonunun güzel geçtiğini dile getiren Çamsarı, "Sezon bereketliydi. Bu sene çipura ve kefal boldu. Maalesef diğer balık türleri giderek azaldı. Geçen sezona göre bu sezon iyiydi, güzel balık çıktı." dedi.

1 Nisan'da başlayacak yasak sonrası köylülerin geçinmek için başka işler yapacağını belirten Çamsarı, "Ben ve birçok köylü yasak zamanı Türkiye'deki büyük inşaatlara gideriz ve oralarda yevmiye usulü çalışırız. Yasak bittiğinde de köyümüze dönerek balık tutmaya devam ederiz." ifadelerini kullandı.

- "Yasaklara uyarsak herkes ekmeğini rahat kazanır"

Balıkçı Serdar Tarımcı da 8 yaşından beri balıkçılıkla uğraştığını ve balıkçılığın babadan gelen bir meslek olduğunu ifade etti.

Av sezonunun geçen sezona göre iyi geçtiğini belirten Tarımcı, şöyle konuştu:

"1 Nisan'dan itibaren av yasağı başlıyor. Yasak başlamadan önce göle son seferlerimizi yaparak, ağ bırakıyoruz. Topladığımız balıkları satarak 3 aylık yasak döneme hazırlık yapıyoruz. Bu yasaklara mutlaka riayet edilmesi gerek. Bu civardaki en az 150 hane geçimini bu gölden sağlıyor. Yasaklara uyarsak herkes ekmeğini rahat kazanır. Yasak zamanı köylülerin çoğu inşaatlara çalışmaya gidiyor. Geri kalan da varsa tarlası, tarımla uğraşıyor. Köyde tarlalarım var, yasak zamanı tarımla uğraşacağım. Yasak bittikten sonra da balıkçılığa devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Devlet desteğiyle kurulan tekstil fabrikası 240 kişiye iş imkanı sağladıDevlet desteğiyle kurulan tekstil fabrikası 240 kişiye iş imkanı sağladı
Ordu'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandıOrdu'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
Mardin'de "Hamsi Festivali"nde 6 bini aşkın kişiye 1,5 ton balık ikramıMardin'de "Hamsi Festivali"nde 6 bini aşkın kişiye 1,5 ton balık ikramı
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye

Osmaniye Namaz Vakitleri 27 Mart Pazar

İmsak
05:01
Sabah
06:22
Öğle
12:46
İkindi
16:15
Akşam
18:59
Yatsı
20:15
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.