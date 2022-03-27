Osmaniye'deki balıkçılar av yasağı öncesi son ağları atıyor

OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'de geçimlerini balıkçılıkla sağlayan vatandaşlar 1 Nisan'da başlayacak av yasağı öncesi, Aslantaş Baraj Gölü'ne son ağları atıyor.

Osmaniye ve Kahramanmaraş sınırları içinde yer alan 49 kilometrekarelik Aslantaş Baraj Gölü, bölgenin sulama ve elektrik ihtiyacını karşılamasının yanı sıra, barındırdığı balık çeşitliliğiyle göle kıyısı olan köylerde yaşayan vatandaşlar için de geçim kaynağı oluyor.

1 Nisan'da başlayıp 3 ay sürecek su ürünleri avı yasağı öncesi, balıkçılıkla uğraşan yöre sakinleri, kayıklarıyla göle son mesailerini yaparak, kısmetlerini arıyorlar.

Kadirli ilçesine bağlı Bahadırlı köyünde yaşayan ve geçimini balıkçılıkla sağlayan köylüler de sabahın erken saatlerinde kayıklarıyla göle ağlarını bırakıyor.

Ertesi gün tekrar göle açılarak attıkları metrelerce uzunluğundaki ağları toplayan köylüler, yakaladıkları balıkları toptancılara satarak geçimlerini sağlıyorlar.

Sezonun bereketinden memnun olan yöre sakinleri, 1 Nisan'da başlayıp 30 Haziran gecesi son bulacak av yasağı döneminde ağ ve teknelerinin bakımlarını yapacaklar.

Kimileri ise 3 aylık yasak döneminde geçici işlerde çalıştıktan sonra av sezonunda tekrar teknelerine dönerek balıkçılığa devam edecek.

- "Sezon bereketliydi"

Yörede yaşayan vatandaşlardan Osman Çamsarı, AA muhabirine, 7 yaşından beri balıkçılıkla uğraştığını ve tüm ailesinin geçimini bununla sağladığını söyledi.

Av sezonunun güzel geçtiğini dile getiren Çamsarı, "Sezon bereketliydi. Bu sene çipura ve kefal boldu. Maalesef diğer balık türleri giderek azaldı. Geçen sezona göre bu sezon iyiydi, güzel balık çıktı." dedi.

1 Nisan'da başlayacak yasak sonrası köylülerin geçinmek için başka işler yapacağını belirten Çamsarı, "Ben ve birçok köylü yasak zamanı Türkiye'deki büyük inşaatlara gideriz ve oralarda yevmiye usulü çalışırız. Yasak bittiğinde de köyümüze dönerek balık tutmaya devam ederiz." ifadelerini kullandı.

- "Yasaklara uyarsak herkes ekmeğini rahat kazanır"

Balıkçı Serdar Tarımcı da 8 yaşından beri balıkçılıkla uğraştığını ve balıkçılığın babadan gelen bir meslek olduğunu ifade etti.

Av sezonunun geçen sezona göre iyi geçtiğini belirten Tarımcı, şöyle konuştu:

"1 Nisan'dan itibaren av yasağı başlıyor. Yasak başlamadan önce göle son seferlerimizi yaparak, ağ bırakıyoruz. Topladığımız balıkları satarak 3 aylık yasak döneme hazırlık yapıyoruz. Bu yasaklara mutlaka riayet edilmesi gerek. Bu civardaki en az 150 hane geçimini bu gölden sağlıyor. Yasaklara uyarsak herkes ekmeğini rahat kazanır. Yasak zamanı köylülerin çoğu inşaatlara çalışmaya gidiyor. Geri kalan da varsa tarlası, tarımla uğraşıyor. Köyde tarlalarım var, yasak zamanı tarımla uğraşacağım. Yasak bittikten sonra da balıkçılığa devam edeceğiz."

