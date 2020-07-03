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Osmaniye'deki silahlı kavgada 1 kişiyi ağır yaralayan zanlı tutuklandı

OSMANİYE HABERLERİ  | 03.07.2020 19:36 | Son Güncelleme

Osmaniye'deki silahlı kavgada 1 kişiyi ağır yaralayan zanlı tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece yaşanan olayın ardından kaçan H.D'yi yakalamak için çalışma başlattı. Kent genelinde yapılan çalışmada H.D, Karacalar mevkisinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yakalandı.

H.D., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dün gece Kurtuluş Mahallesi'nde Emre Y. (20) ile husumetli olduğu iddia edilen H.D (32) tartışmaya başlamış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.D, yanında getirdiği tabancayla Emre Y'ye ateş ederek ağır yaralamıştı.

Emre Y. ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, H.D ise olaydan sonra kaçmıştı.

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