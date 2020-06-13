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‘Osmanlı Arşivlerinde Bozüyük‘ kitabı yayınlandı

BİLECİK HABERLERİ  | 13.06.2020 14:10 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür yardımcısı görevini yürüten eğitimci yazar Ahmet Demircan’ın ‘Osmanlı Arşivlerinde Bozüyük‘ isimli yeni kitabı piyasaya çıktı.Demircan, Bozüyük soy kütüğü ve 19.

‘Osmanlı Arşivlerinde Bozüyük‘ kitabı yayınlandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür yardımcısı görevini yürüten eğitimci yazar Ahmet Demircan’ın ‘Osmanlı Arşivlerinde Bozüyük‘ isimli yeni kitabı piyasaya çıktı.
Demircan, Bozüyük soy kütüğü ve 19. yüzyılda Bozüyük’ün beşeri ve ekonomik durumunun bu kitapla ortaya çıkmış olduğunu kaydetti. Kurumların ilk kuruluş devreleri ve yöneticilerinin de ilk kez yayımladığı bu kitapta ayrıca belediyenin kuruluş tarihinin 1890 değil 1886 olduğunun da yine ilk kez belgesiyle yayımlandığını ifade etti. Yazar Ahmet Demircan kitabıyla alakalı yaptığı değerlendirmede “Bozüyük cumhuriyetten sonra gelişme göstererek sanayi şehri kimliği kazanmış, sanayileşmeye paralel olarak göç almış ve kozmopolit bir kimliğe bürünmüştür. Bozüyük’ün gösterdiği bu gelişim ve değişimi geçmişle kıyaslayıp analiz edebilmek için Osmanlı’nın son yüzyılı ile Cumhuriyetin ilk yıllarındaki durumunun tespit edilmesi şarttır. Bu tespitler gelişimini hızla sürdüren bu şehrin gelecek planları için bir fener görevi görecektir. Bozüyük ile alakalı yapılan çalışmalarda arşiv vesikalarının yeteri kadar incelenmediği görülmektedir. Biz hem bu eksiği bir nebze olsun tamamlamak hem de yukarıda zikrettiğimiz sebepten bu çalışmayı yapmaya karar verdik. Bu noktada 1831-1928 yılları arasında Osmanlı ve Cumhuriyet arşivlerinden Bozüyük ile alakalı ulaştığımız bazı belgeleri ve yayımları inceleyerek durum tespiti yapmaya çalıştık. Temel amacımız ileride Bozüyük araştırmaları yapacaklar için bir kaynak oluşturabilmektir. Bu vesileyle 2009’dan beri yaşadığımız bu şehre borcumuzu azda olsa ödeyeceğimiz kanaatindeyim. Gelişen bir şehir hüviyetinde olan Bozüyük’ün ilerlemesine ve kültürel hayatının canlanmasına bu kitabın da katkı sağlamasını temenni ederim. Kitabı, bu topraklarda yapılan İnönü Savaşlarının 100. yılı arifesinde istiklal ve istikbal uğruna mücadele vermiş tüm kahramanlarımıza armağan ediyorum” dedi.

‘Osmanlı Arşivlerinde Bozüyük‘ kitabı yayınlandı

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