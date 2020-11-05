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Otel inşaatına çıkan genç iki saatlik çabayla ikna edildi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 05.11.2020 20:10 | Son Güncelleme

Gaziantep’te bir genç çıktığı otel inşaatının son katında intihar girişiminde bulundu.

Gaziantep’te bir genç çıktığı otel inşaatının son katında intihar girişiminde bulundu. Polisin 2 saatlik çabası sonrası ikna edilen genç aşağı indirildi.

Edinilen bilgilere göre, Şehitkamil ilçesine bağlı İncili Pınar Mahallesi Ali Fuat Cebesoy Bulvarı üzerinde bulunan bir otel inşaatına çıkan Yunus Y.’yi görenler durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler inşaata çıkarak Yunus Y.’yi ikna çabalarına başladı. Yaklaşık iki saat süren çabaların sonucunda ikna edilen Yunus Y.’nin işsiz olduğu için intihara kalkıştığı öğrenildi.

Polisin yoğun çabaları sonucu ikna edilen genç ambulansla muayene için hastaneye sevk edildi.

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