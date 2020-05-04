Oto tamirhanesinde korkutan yangın

Giresun’un Eynesil ilçesinde bir oto tamir atölyesinde çıkan yangın korkuttu. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

İlçenin Gümüşçay Mahallesi’ndeki oto tamir atölyesinde oto kaynak sırasında öğlen saatlerinde yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi iş yeri çalışanları ve çevredekiler yaptı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken bir araç tamamen kullanılmaz hale geldi.

Yangın anında dükkânın içinde olan ve büyük bir tehlike atlattıklarını söyleyen Bozkurt Cebeci ise o anları anlattı. Cebeci, “Lifte araç vardı ve araca alttan kaynak yapılıyordu. Araç bir anda alev aldı. Yangına müdahale etmek için dükkan içerisinde bulunan yangın tüpüne dahi ulaşılamadı. Dükkanda 6-7 tane sanayi tüpü vardı. Şükür onlar patlamadı. Eğer onlar patlamış olsa dükkân tamamen havaya uçardı” dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

