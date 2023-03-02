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Otobüsteki yolcuların üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi

02.03.2023 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde Söke ilçesinde yapılan uygulamada durdurulan otobüslerin içerisindeki 7 şüphelinin üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Otobüsteki yolcuların üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Jandarma ekipleri farklı tarihlerde yaptıkları çalışmalarda, uyuşturucu madde köpekleri ile icra edilen yol emniyet ve kontrolü faaliyetleri esnasında durdurulan yolcu otobüslerinde yapılan aramada; U.Y., B.E., Ç.G., T.N., M.K., H.G. ve B.Y. isimli şahısların üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüpheli şahısların sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde de uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken, haklarında adli işlem başlatıldı.

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