ÖTO’dan Ege İhracatçı Birlikleri mesaisi

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve Genel Sekreter İ. Cumhur İşbırakmaz ile bir araya gelerek ÖTO üyelerinin ihracat yapabilmesi için neler yapılabileceği hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

ÖTO Başkanı Rıfat Eriş, EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve Genel Sekreter İ. Cumhur İşbırakmaz ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede Ödemiş Ticaret Odası üyelerinin ihracat yapabilmesi için neler yapılabileceği hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. İhracat destekleri hakkında bilgilendirmede bulunan Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye’deki ticaretin dünyaya açılabilmesi için gerekeni yapmaya hazır olduklarını iletti.

"Desteğe hazırız"

Eskinazi, “Ege İhracatçı Birliklerine bağlı üyeler ve Ödemiş Ticaret Odası üyeleri için elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız” dedi. Eskinazi, ihracat sürecindeki resmi işlemler ve prosedürlerden dolayı cesareti kırılan, ihracat yapmaya çekinen firmaların, verilecek olan teşvik ve desteklerle daha kolay ihracat yapabileceğini dile getirerek şunları söyledi: “İhracat konusunda firmaların zorlukları aşabilmeleri için istedikleri an desteğe hazırız. İhracatı firmalar için kolay hale getirmek bizim en büyük önceliklerimiz arasında."