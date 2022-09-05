Otokar ADEX 2022'de Cobra II aracını sergileyecek

İSTANBUL (AA) - Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 6-8 Eylül tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 4'üncü kez düzenlenecek olan Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (Azerbaijan International Defence Exhibition-ADEX 2022) Cobra II aracını sergileyecek.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Otokar, savunma sanayii alanındaki ürün ve kabiliyetlerini yurt dışındaki farklı organizasyonlarda tanıtmaya devam ediyor.

Otokar, 6-8 Eylül tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek olan ADEX 2022 savunma sanayii fuarında dünyaca tanınan Cobra II Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı'nı sergileyecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Otokar'ın Azerbaycan ile uzun yıllara dayanan bir iş birliği olduğuna vurgu yaparak, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Kardeş ülke Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve iş birliği ilişkilerinin en önemli yansımalarından biri hiç şüphesiz ki savunma sanayii alanında gerçekleştirilen iş birliği projeleri. İki ülke arasındaki süregelen güçlü bağın etkisiyle, iş birlikleri her geçen gün artıyor. 1990'lı yıllardan bu yana Otokar üretimi askeri araçlar Azerbaycan'da başarıyla hizmet veriyor. İlk zırhlı araçlarımızın ihracatını yaptığımız 2010 yılından bu yana Azerbaycan'ın savunma ihtiyaçları için çalışıyoruz, bugün değişik tip ve konfigürasyonlardaki araçlarımız farklı kullanıcıların envanterinde görev alıyor."

Askeri alandaki yatırımlarına devam eden Azerbaycan'ın modern ve etkin güce sahip ordusu ve güvenlik güçleri ile dünyada dikkati çektiğini belirten Görgüç, şunları kaydetti:

"Silahlı Kuvvetler envanterinde yer alan Otokar zırhlı araçlarının başarılı performansının Azerbaycan'daki kullanıcılar tarafından da takdir ediliyor olması bizim için büyük bir gurur kaynağı. Geçtiğimiz yıl Azerbaycan, Cobra ll araçlarını ilk defa envanterine aldı. Dünyada sınıfının en iyisi olarak kabul edilen ve kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına modüler yapısı ile cevap veren yeni nesil zırhlı aracımız Cobra ll ile Azerbaycan'ın gelişen ve değişen ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluğun ve süregelen iş birliğinin uzun yıllar devam edeceğine inanıyor, Otokar olarak her türlü göreve hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmekten mutluluk duyuyorum."

Otokar, modern orduların ve güvenlik güçlerinin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kara sistemlerinde yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyor. Otokar'ın askeri araçları Türk ordusu ve güvenlik güçleri dahil dünyada 35'ten fazla dost ve müttefik ülkedeki 55'ten fazla kullanıcı envanterinde yer alıyor, çok farklı coğrafyalarda, zorlu iklim koşullarında, riskli bölgelerde aktif olarak hizmet veriyor.

- Cobra II

Cobra II, yüksek koruma, taşıma kapasitesi ve büyük iç hacmi ile öne çıkıyor. Üstün hareket kabiliyetinin yanı sıra komutan ve sürücü dahil 10 kişilik personel taşıma kapasitesine sahip Cobra II, balistik, mayın ve EYP tehditlerine karşı üstün koruma özelliği sayesinde üst düzey güvenlik sunuyor. En zorlu arazi ve iklim koşullarında yüksek performans sağlayan COBRA II, isteğe bağlı olarak amfibik tipte üretiliyor ve ihtiyaç duyulan farklı görevlere uyum sağlıyor. Geniş silah entegrasyon ve görev donanım ekipman opsiyonları sayesinde özellikle tercih edilen Cobra II, Türkiye’de ve ihracat pazarlarında sınır koruma, iç güvenlik ve barış koruma harekatları da dahil birçok görevi başarıyla sürdürüyor. Cobra II aynı zamanda, sahip olduğu modüler yapı sayesinde personel taşıyıcı, silah platformu, kara gözetleme radarı, KBRN keşif aracı, komuta kontrol aracı ve ambulans olarak da görev alabiliyor.

